Путин назвал модернизацию дорожной сети одним из стратегических приоритетов России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства, подчеркнув их весомый вклад в решении ключевых общенациональных задач. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из наших стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул важность дорожного хозяйства в единой транспортной системы страны, отметив, что от эффективности работы в этой отрасли зависит качество жизни россиян и конкурентоспособность отечественной экономики. Он также отметил активную деятельность по разработке логистических схем, развязок и сооружений, создаваемых для удобства пешеходов и транспортных потоков.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил важность внедрения в отрасль современных технологий. "Дорожная отрасль имеет стратегическое значение для развития экономики, укрепления промышленного потенциала страны. Именно поэтому нам нужно совершенствовать транспортную инфраструктуру, внедрять современные технологии, активнее применять инновационные материалы, новую дорожную технику", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Глава правительства также подчеркнул необходимость привлечения в отрасль молодых специалистов.