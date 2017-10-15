Думские единороссы 17 октября подведут итоги обсуждения проекта федерального бюджета

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Думская фракция "Единой России" 17 октября подведет итоги общественного обсуждения проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом в воскресенье сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"На заседании фракции во вторник примем решение о направлениях, необходимых к доработке ко второму чтению бюджета 2018-2020", - сказал Исаев.

По его словам, приоритеты фракция сформировала по итогам масштабных общественных слушаний и круглых столов с экспертами и профессиональными сообществами. "На заседании фракции 17 октября с участием министра [финансов РФ Антона] Силуанова депутаты намерены обобщить информацию и наметить планы дальнейшей работы над главным финансовым документом страны", - сказал Исаев. Он уточнил, что депутаты выскажут министру свои предложения и зададут интересующие их вопросы.

Исаев напомнил, что в течение последнего месяца фракция "Единой России" провела целый ряд общественных слушаний и круглых столов, на которых совместно с представителями регионов, общественных организаций, научного сообщества и профильных ведомств депутаты обсуждали приоритетные направления на ближайшие три года. В частности, обсуждалась поддержка сельского хозяйства, социальная политика, здравоохранение, формирование комфортной городской среды. "Мы планируем заложить в бюджете ежегодное выделение 25 млрд рублей на благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха. Участники слушаний призвали нас также провести переговоры с правительством по поводу продолжения финансирования этой программы из бюджетных средств вплоть до 2022 года", - отметил Исаев.

По его словам, 16 октября состоится круглый стол по поддержке сферы культуры, на котором депутаты "намерены обсудить, сколько денег нужно выделить на техническое оснащение театров малых городов и театров для детей, на строительство и модернизацию сельских домов культуры, на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств, на развитие историко-познавательного туризма и так далее".

На заседании фракции 17 октября все эти задачи будут обобщены, пояснил Исаев. "На основе этого будет принято решение о том, что нам нужно предусмотреть в первую очередь при доработке проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов ко второму чтению", - заключил Исаев.