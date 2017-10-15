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Министр Кувейта: ОПЕК+ нужно оценить исполнение сделки в октябре для решения о продлении

Экономика и бизнес
15 октября, 20:59 дата обновления: 15 октября, 21:03 UTC+3

Пока рано говорить о продлении сделки, считает министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 октября. /ТАСС/. Еще месяц может надобиться странам, участвующим в соглашении о сокращении добычи нефти, чтобы принять решение, продлевать ли сделку после марта 2018 года. Такое мнение на панельной сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 высказал министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук.

"Должны ли мы продлевать? Я думаю, пока говорить рано. Нам нужно посмотреть данные исполнения за октябрь. Как страны будут выполнять квоты в октябре. Мое мнение такое - мы сейчас должны сосредоточиться на дисциплине, чем на вопросе продления", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о продлении.

При этом министр отметил, что решение может быть принято на ноябрьской встрече альянса.

Ранее аль-Марзук не исключал, что решение о продлении договоренностей может обсуждаться на специальной внеочередной встрече в марте.

Вопрос о судьбе сделки после марта - основной на повестке дня ОПЕК+, однако члены соглашения еще не пришли к консенсусу. На недавней встрече в Москве министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сказал журналистам, что надеется прийти к согласию с российским коллегой Александром Новаком по этому вопросу в ближайшие недели, до встречи в ноябре. Ранее он выступал за продление как минимум на один квартал. Новак же ранее говорил, что принимать решение необходимо весной, основываясь на анализе рынка. Президент России Владимир Путин, выступая на российской энергонеделе в Москве, не исключил, что соглашение может быть продлено до конца 2018 года.

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