Генсек ОПЕК ожидает снижения роста добычи сланцевой нефти в среднесрочной перспективе

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо считает, что пик "сланцевого бума" прошел и сектор ожидает снижение роста в среднесрочной перспективе. Об этом генсек нефтяного картеля заявил в воскресенье, выступая на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 в Эль-Кувейте.
По его словам, исходя из отчетов управления энергетической информации США, Международного энергетического агентства и ОПЕК, "резкий скачок [роста добычи сланцевой нефти], который наблюдался в последние несколько лет, скорее всего, не повторится, говоря о среднесрочной перспективе". "Другими словами, мы начали видеть снижение не только предложения [на рынке нефти], но также инвестиций в этот сектор", - пояснил административный глава ОПЕК.
Баркиндо аргументировал свою позицию тем, что частный капитал и компании в США, взявшие на себя лидирующую роль в финансировании производства сланцевой нефти, ожидали рентабельности в краткосрочный период и в настоящий момент "все больше фокусируются на финансовой дисциплине".
Ранее генсек ОПЕК, выступая на конференции Cera week в Нью-Дели, призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в усилия ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на мировом рынке.