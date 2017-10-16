Перспективы развития криптовалют и их регулирования обсудят на форуме в "Сколково"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представители российского и зарубежного экспертного сообщества обсудят перспективу развития криптовалют и способы регулирования их оборота. Диалог в формате круглого стола состоится в рамках открывающегося в понедельник ежегодного форума "Открытые инновации".

Особая актуальность

Как пояснили ТАСС в оргкомитете мероприятия, данная тема актуальна, прежде всего, в связи со стремительным ростом котировок криптовалют. Так, только в первой половине текущего года курс биткойна увеличился более чем на 150% и превысил $3 тыс., а курс эфириума возрос на 3350%. По своей капитализации рынок криптовалют уже сопоставим с пятой частью фондового рынка России или рынками таких стран, как Катар или Ирландия.

Между тем, многие эксперты пока затрудняются предсказывать динамику курса криптовалют и давать какие-то прогнозы относительно их будущего. Это связано с тем, что большинство из них в своих расчетах опираются на экономические теории, разработанные для традиционных "бумажных" денег. Кроме того, нестабильность цифровых денег зачастую вызвана действиями спекулянтов, на которых по статистике приходится основная часть участников рынка.

Криптограмотность населения

Одним из основных вопросов на круглом столе станет криптограмотность населения. Член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян в беседе с ТАСС отметила, что людям, которые не заняты в финансовом секторе или сфере IT-технологий, необходимо четко разъяснить суть криптовалютных систем и какие риски они могут в себе нести.

"В рамках круглого стола мы очень надеемся прийти к единому мнению о том, в какой форме информировать граждан об этом явлении и какие "подводные камни" оно имеет", - сказала Асланян. По ее словам, многие люди постоянно слышат про криптовалюты, у них есть понимание, что на этом можно заработать, но как работает система они пока не понимают. "Наша задача им это рассказать и помочь", - заметила она.

Базовый закон

Предстоящий экспертный диалог также актуален и в свете состоявшегося на минувшей неделе совещания у президента РФ Владимира Путина по данной проблематике. Глава государства предупредил о рисках использования криптовалют, прежде всего, с точки зрения возможности отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.

Между тем, президент уверен, что современные технологии в банковской сфере открывают новые возможности для организаций и граждан, делают удобнее хозяйственную деятельность и повседневную жизнь. "Большую популярность приобретают и получили уже виртуальные или криптовалюты, в некоторых странах они уже стали или становятся полноценным платежным средством, а также инвестиционным активом", - констатировал президент.

По итогам совещания министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что до конца текущего года будет подготовлен базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Документ должен разграничить функции Минфина, ЦБ и Росфинмониторинга. "Там несколько тем: есть для Минфина, и для ЦБ, и для мониторинга", - отметил Силуанов, отвечая на вопрос о том, какая структура будет отвечать за регулирование оборота криптовалют.

Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума "Открытые инновации" является информационное агентство России ТАСС.