Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейсы теплохода между Владивостоком и КНДР возобновились

Экономика и бизнес
16 октября, 6:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, октября. /ТАСС

Пока судно перевозит только грузы, вопрос о возобновлении пассажирского сообщения обсуждается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Теплоход под флагом КНДР Mangyongbong-92 в воскресенье возобновил работу на линии Владивосток - Раджин после почти двухмесячного перерыва, однако теперь он будет перевозить только грузы. Об этом сообщил гендиректор компании "Инвестстройтрест" (владелец компании - оператора транспортного маршрута "Роскор") Владимир Баранов.

Ранее сообщалось, что в августе из-за хозяйственного спора движение теплохода, который с мая этого года перевозил грузы и пассажиров на регулярной основе между Владивостоком и северокорейским Раджином, было приостановлено.

"В воскресенье теплоход отправился из Владивостока в Раджин. Однако теперь он будет перевозить только грузы. В частности, растительное масло, соевые бобы. Вопрос о возобновлении перевозок пассажиров не решен. При этом рейсы будут совершаться только при наличии груза", - рассказал Баранов.

Теплоход Mangyongbong-92 курсировал между Владивостоком и Раджином раз в неделю, перевозя грузы и пассажиров - российских и китайских туристов, направляющихся в КНДР. Однако маршрут не пользовался популярностью: число пассажиров на судне, способном перевозить до 200 туристов, не превышало 20-30.

Судно, построенное в 1971 году, в прошлом году прошлом модернизацию. На борту имеются 40 кают, ресторан и два бара, магазин, игровые автоматы, помещение для караоке и сауна. В трех трюмах может разместиться до 1,5 тыс. тонн груза, в том числе 24 двадцатифутовых контейнеров.

Компания "Инвестстройтрест" зарегистрирована в январе 2013 году специально для работы с портом Раджин. Компания занимается переработкой различных грузов, в том числе контейнеров, лесных грузов, рыбопродукции, минеральных удобрений, зерна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделки
4
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
5
Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Власти Иракского Курдистана заявили о продвижении правительственных иракских сил в Киркуке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама