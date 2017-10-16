Рейсы теплохода между Владивостоком и КНДР возобновились

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Теплоход под флагом КНДР Mangyongbong-92 в воскресенье возобновил работу на линии Владивосток - Раджин после почти двухмесячного перерыва, однако теперь он будет перевозить только грузы. Об этом сообщил гендиректор компании "Инвестстройтрест" (владелец компании - оператора транспортного маршрута "Роскор") Владимир Баранов.

Ранее сообщалось, что в августе из-за хозяйственного спора движение теплохода, который с мая этого года перевозил грузы и пассажиров на регулярной основе между Владивостоком и северокорейским Раджином, было приостановлено.

"В воскресенье теплоход отправился из Владивостока в Раджин. Однако теперь он будет перевозить только грузы. В частности, растительное масло, соевые бобы. Вопрос о возобновлении перевозок пассажиров не решен. При этом рейсы будут совершаться только при наличии груза", - рассказал Баранов.

Теплоход Mangyongbong-92 курсировал между Владивостоком и Раджином раз в неделю, перевозя грузы и пассажиров - российских и китайских туристов, направляющихся в КНДР. Однако маршрут не пользовался популярностью: число пассажиров на судне, способном перевозить до 200 туристов, не превышало 20-30.

Судно, построенное в 1971 году, в прошлом году прошлом модернизацию. На борту имеются 40 кают, ресторан и два бара, магазин, игровые автоматы, помещение для караоке и сауна. В трех трюмах может разместиться до 1,5 тыс. тонн груза, в том числе 24 двадцатифутовых контейнеров.

Компания "Инвестстройтрест" зарегистрирована в январе 2013 году специально для работы с портом Раджин. Компания занимается переработкой различных грузов, в том числе контейнеров, лесных грузов, рыбопродукции, минеральных удобрений, зерна.