Кабмин увеличил финансирование федеральной программы развития Курил

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее объем финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства РФ.

"Подписанным постановлением в программу внесены изменения в части корректировки показателей, объемов финансирования, расширения перечня запланированных объектов, сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. <...> Предусматривается также увеличение объема финансирования программы по созданию транспортной, туристской и инженерной инфраструктуры за счет средств внебюджетных источников на 11,1 млрд рублей", - говорится в сопроводительной записке к документу. При этом общий предельный объем финансирования ФЦП увеличивается на 11,3 млрд рублей - с 69,6 млрд до 80,9 млрд рублей.

Кроме того, документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада - школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы - детского сада на Кунашире.

"В рамках развития системы оказания медицинской помощи проведены уточнения в части проектов по строительству центральной районной больницы в городе Северо-Курильске (остров Парамушир), реконструкции центральной районной больницы в поселке городского типа Южно-Курильске (остров Кунашир), созданию участка врача общей практики в селе Малокурильском (остров Шикотан) и фельдшерско-акушерского пункта в селе Дубовом (остров Кунашир)", - также отмечается в сопроводительной записке к документу.

Предполагается, что данные изменения позволят модернизировать инфраструктуру Курильских островов и будут способствовать развитию приоритетных для региона секторов экономики и повышению качества жизни населения.