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Кабмин вносит в Госдуму законопроект об усилении ответственности за подделку финотчетности

Экономика и бизнес
16 октября, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Предполагается, что введение этой нормы обеспечит индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении уголовной ответственности за фальсификацию документов отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Предполагается, что введение этой нормы позволит суду назначать наказание с учетом степени общественной опасности деяния и личности виновного, а также обеспечит индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности. На сегодняшний день максимальное наказание за подобное преступление - лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. При этом действующая редакция соответствующей статьи УК РФ не предусматривает ответственность за фальсификацию таких документов, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 12 октября.

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