РФ вошла в управляющей комитет фонда поддержки женщин-предпринимателей при Всемирном банке

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россия вошла в управляющий комитете созданного при Всемирном банке Фонда для поддержки женщин-предпринимателей, сумма взноса составит $10 млн. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Благодаря взносу мы войдем в управляющий комитет. Наличие управляющего комитета как раз и позволило нам войти в состав фонда, поскольку управлять деньгами будет не Всемирный банк. Роль Всемирного банка - казначейское обслуживание $350 млн, которые уже набрали", - сказал он.
Основное предназначение фонда, по его словам, - создать в разных странах предпосылки к тому, чтобы женщинам-предпринимателям было легче фондироваться, решать свои задачи бизнеса.
Учредительные документы уже подготовлены, а в управляющий комитет фонда вошло 14 стран. По информации замминистра, в комитете будут действовать внутренние процедуры - страны будут предлагать свои проекты, которые должны соответствовать мандату фонда. "Проекты ориентированы на третьи страны. Мы будем делать все возможное, чтобы они были и в наших соседних государствах - среднеазиатских прежде всего. Пока списка стран нет, сошлись на том, что 50% - на Африку, Ближний Восток, а все остальное - на другие страны мира", - пояснил Сторчак.
Российский Минфин ожидает, что синергия в рамках фонда может быть большая. Как именно фонд будет распределять деньги - на возвратной или грантовой основе - пока не решено. Предлагать проекты на рассмотрение будут банки развития - и международные, и региональные. Окончательное решение будет принимать управляющий комитет.
"Кто придет первый с проектами, соответствующими миссии фонда, тот, наверное, и получит. Мы можем и сами проиницировать и подключить региональный институт развития, например, ЕАБР", - сказал замглавы Минфина РФ.
Взнос России в объеме $10 млн будет внесен двумя платежами в течение двух лет.
"Первые заявки, думаю, будут в феврале. На февраль намечено первое заседание управляющего комитета в Абу-Даби, которые являются одним из основных участников", - добавил замминистра. Основные участники фонда - Германия, США, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, они внесут по $50 млн. Ряд стран, включая Канаду, Россию, Великобританию, Японию, Южную Корею, Нидерланды, вносят в фонд от 10 млн до $30 млн.
"Инклюзивность женского бизнеса в финансовой сфере считается плохой. Проводили исследование по ряду стран - у женщин на порядок хуже доступ к финансированию, банки менее охотно кредитуют женщин-предпринимателей. Даже если у них абсолютно идентичные идеи, то в 70% случаев мужчине дадут (кредит), а женщине - нет. В ряде стран считают, что законодательные нормы ущемляют права женщин-предпринимателей - это, в первую очередь, Ближний Восток", - сообщил Сторчак.
По расчетам фонда, поддержка развития женского предпринимательства позволит сгенерировать в экономиках третьих стран дополнительно порядка 20-$30 млрд в течение 20 лет.
Дочь президента США Иванка Трамп стала инициатором создания фонда для поддержки женского бизнеса. Свою инициативу она представила 25 апреля на женском саммите "большой двадцатки" в Берлине, где ее поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель и директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.