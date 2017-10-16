Минфин РФ: АБИИ может профинансировать проект в Петербурге на $20 млн

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) будет рассматривать возможность профинансировать проект создания очистных сооружений в Петербурге. Объем финансирования при положительном решении банка составит $20 млн, сообщил журналистам глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.
"Есть проект - завершение системы очистных сооружений в Санкт-Петербурге, последняя очередь. Банк (АБИИ) поставил проект на рассмотрение на конец следующего года. В случае одобрения банк даст $20 млн", - сказал он.
Бокарев пояснил, что на нынешнем этапе институт работает по принципу софинансирования.
АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Уставный капитал банка составляет $100 млрд. Крупнейшие акционеры - Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6,54%).