Минфин РФ: АБИИ может профинансировать проект в Петербурге на $20 млн

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) будет рассматривать возможность профинансировать проект создания очистных сооружений в Петербурге. Объем финансирования при положительном решении банка составит $20 млн, сообщил журналистам глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

"Есть проект - завершение системы очистных сооружений в Санкт-Петербурге, последняя очередь. Банк (АБИИ) поставил проект на рассмотрение на конец следующего года. В случае одобрения банк даст $20 млн", - сказал он.

Бокарев пояснил, что на нынешнем этапе институт работает по принципу софинансирования.

АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Уставный капитал банка составляет $100 млрд. Крупнейшие акционеры - Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6,54%).