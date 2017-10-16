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Сторчак: глобальный инфраструктурный хаб может прекратить работу в 2018 году

Экономика и бизнес
16 октября, 9:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, октября. /ТАСС

По словам министра финансов РФ Сергея Сторчака, "двадцатке" необходимо изучить отчет о деятельности центра

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Глобальный инфраструктурный хаб в Сиднее может прекратить свою работу в 2018 году, если страны-учредители не выделят дополнительного финансирования. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"В следующем году, если не дадут денег, он (хаб) закончится. Вопрос в том, кто будет давать денег. Трудно сказать, вошел этот проект в плюс или в минус "двадцатки". Отрицательный момент его в том, что он не естественным образом появился, а был творчеством председателя (страной - председателем "двадцатки" на момент создания хаба была Австралия - прим. ред.). Такие проекты долго не живут, они завершаются", - сказал он.

По словам Сторчака, "двадцатке" необходимо изучить отчет о деятельности хаба. "Некоторые документы аналитического характера сделаны неплохие - например, есть матрица рисков, когда они берут инфраструктурный объект, например, мост, насосную станцию, электростанцию, и расписывают те риски, которые существуют при реализации проекта и как эти риски управляются по схеме частно-государственного партнерства. Мы это распространили в РФ, отправили в несколько структур", - отметил замглавы Минфина РФ.

Кроме того, добавил он, на сайте хаба можно разместить параметры готового проекта с целью поиска инвестора.

На полях Вашингтона прошла последняя встреча "двадцатки" под председательством Германии. В следующем году председательство перенимает Аргентина, и она обещала на первой встрече заместителей министров финансов в декабре предоставить хабу возможность отчитаться, сообщил Сторчак.

В 2014 году на саммите "двадцатки" было принято решение о создании в Сиднее Глобального инфраструктурного хаба с мандатом на четыре года. Центр был призван способствовать разработке платформы и сети для обмена знаниями и опытом между правительствами, частным сектором, банками развития и другими международными организациями для улучшения функционирования и финансирования рынков, связанных с инфраструктурными проектами.

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