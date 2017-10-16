МЭР не ожидает существенного снижения курса рубля до конца года

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не ожидает существенного снижения курса рубля до конца 2017 года, несмотря на то, что министерство прогнозировало, что курс рубля на конец 2017 года составит 63 рубля за доллар. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 был при существенном снижении цен на нефть. Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет", - сказал он.

По словам Орешкина, курс рубля близок к оценке основных фундаментальных факторов, и с апреля курс в реальном выражении упал на 10%, сейчас этот показатель чуть меньше. "Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать", - добавил министр.

Согласно прогнозу, курс рубля будет ослабляться до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей в декабре против 60 рублей за доллар в октябре. При этом, согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах продолжится ослабевание рубля. В первом квартале 2018 года средний курс составит 63,9 рубля за доллар, во втором квартале - 64,3 рубля, в третьем квартале - 64,9 рубля, в четвертом квартале - 65,7 рубля.

В первом квартале 2019 года, как ожидает Минэкономразвития, курс снизится до 66,3 рубля за доллар, во втором квартале - до 66,6 рубля, в третьем квартале - до 67,2 рубля, в четвертом квартале - до 67,5 рубля.

Таким образом, средний курс рубля в 2017 году ожидается на уровне 59,4 рубля за доллар, в 2018 году - 64,7 рубля, в 2019 году - 66,9 рубля.

Также Орешкин заявил, что замедление инфляции до уровня существенно ниже таргета (4%), до 2,8%, связано с монетарными, а не с разовыми факторами, при этом Минэкономразвития не видит рисков сохранения тренда на дефляцию в октябре после дефляции в сентябре и августе.

"У нас инфляция должна быть стабильна в определенном диапазоне довольно узком от целевого значения в 4%. Значение в 2,8%, которое имеем сейчас, - это уже довольно серьезное отклонение. Временных факторов там нет, потому что практически все индикаторы по всем группам товаров находятся существенно ниже 4%. Не знаю, какие там могут быть временные факторы", - сказал он.

Орешкин отметил, что цены на продукты питания - это не единственный фактор, который растет ниже 4%. "Все основные инфляционные индикаторы находятся ниже 4%, в том числе и базовая инфляция. Базовая инфляция, ее месячные данные, очищенные от сезонности в годовом выражении, весь год находятся на уровне меньше 4%, каждый месяц в этом году. Если все показатели ниже [таргета], значит, это монетарные факторы", - добавил он.

Орешкин подчеркнул, что для экономики важно, чтобы инфляция была не только низкой, но и устойчивой. "Волатильность в любую сторону в этом смысле плоха. Поэтому серьезное отклонение, будь то в сторону понижения или повышения инфляции, не есть очень хорошо, потому что это затрудняет прогнозирование, затрудняет понимание того, как будет развиваться ситуация", - пояснил он.

Позиция ЦБ

Ранее первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева заявила, что снижение инфляции до уровня ниже таргета связано с временными факторами. Кроме того, по ее словам, действия ЦБ влияют на инфляцию с лагом в год.

"Значит, ЦБ ошибся год назад", - пошутил Орешкин. При этом министр подчеркнул, что ЦБ справится с задачей. "Центробанк действует, на последнем заседании снизил ставку, то есть он реагирует на то, что происходит", - сказал он.

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в 4% на 2018 год, добавил Орешкин.

"Ничего критичного сейчас нет, но просто если смотреть вперед, я это неоднократно говорил, сейчас работа ЦБ изменилась существенно. Она требует качественно более высокого уровня с точки зрения прогнозирования, оценки влияния политики на инфляцию, понимания всех этих процессов. Здесь нужно иметь гораздо более хорошее понимание влияния динамики инфляции, чтобы совершать правильные шаги. Пока ЦБ находится в перестройке перехода от дезинфляции к поддержанию инфляции на стабильно низком уровне", - добавил он.