"Ъ": ФАС запросила у авиакомпаний информацию по алгоритму ценообразования на билеты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у авиакомпаний информацию по алгоритму ценообразования на билеты экономического класса, сообщает газета "Коммерсантъ".

В частности, как пишет "Ъ", в течение десяти дней перевозчики должны выдать ФАС всю информацию о программных продуктах, используемых для управления пассажирскими провозными емкостями и доходностью перевозок, а также о действующих договорах с контрагентами (включая внутреннюю документацию). Кроме того, ФАС требует данные о структуре применения алгоритмов управления доходностью маршрутов, регламенте работы автоматизированной системы и ручной корректировки тарифа. У авиакомпаний запрошены детальная статистика продаж с апреля по конец августа, описание "математической модели" расчета тарифов, информация о сервере с данными о продажах, брони и персональными данными пользователей, также все документы по передаче, обработке и хранению данных.

На ситуацию с ценами на авиабилеты глава ФАС Игорь Артемьев обратил внимание в середине августа в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ. По его словам, за формирование цен на перелеты отвечают специальные компьютерные системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы и США. Эти системы устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса, однако, по мнению Артемьева, их работа выглядит, как картельный сговор всех мировых авиаперевозчиков.

Глава ФАС предложил поручить изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, что позволит избежать роста цен на билеты.

У участников рынка такие замечания вызывают недоумение, пишет "Ъ". Как сообщил газете глава ЗАО "Сирена-трэвел" (единственная российская система бронирования авиабилетов) Михаил Баскаков, ни одна GDS не может сама устанавливать или определять тариф, она только предоставляет авиакомпании математический аппарат для его регулирования. Цену формирует перевозчик, GDS в процесс не вмешивается.