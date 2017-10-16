Акции АФК "Система" на торгах Мосбиржи выросли на 2% на новостях о дивидендах

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МОСКВА, 16 октября. Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи выросли на 2,1%, до 13,575 руб. за бумагу на фоне сообщения о возможной выплате дивидендов за 9 месяцев в объеме 6,56 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В частности, совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года из расчета 0,68 руб. на одну обыкновенную акцию (13,6 руб. на одну GDR).
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано определить 8 декабря 2017 года.
По состоянию на 10:41 мск рост акций компании составил 1,4%, до 13,49 руб. за бумагу.
АФК "Система" объединяет активы в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 г. Совокупные активы корпорации на 31 декабря 2016 г. составили 1,1 трлн руб.