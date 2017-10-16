Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 57 рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 18 копеек и составил 56,98 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 57 руб. впервые с 8 сентября 2017 г.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2101,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1158,54 пункта.