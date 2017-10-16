Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию терминал аэропорта Платов в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию строящегося к чемпионату мира по футболу (ЧМ-2018) пассажирского терминала аэропорта Платов, говорится в сообщении пресс-службы холдинга "Аэропорты Регионов".

"Документы Федерального агентства воздушного транспорта являются официальным подтверждением, что новый пассажирский терминал и служебно-технические помещения готовы к работе, - приводит пресс-служба слова исполнительного директора АО "Ростоваэроинвест" (входит в УК "Аэропорты регионов" - прим. ТАСС) Сергея Краснова. - Фактически мы стали еще на один шаг ближе к запуску аэропорта Платов для обслуживания пассажиров и авиакомпаний".

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий авиаузел, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе будет интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.