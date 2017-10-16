Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию терминал аэропорта Платов в Ростове

Экономика и бизнес
16 октября, 10:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, октября. /ТАСС

Международный аэропорт строится в 30 км от Ростова-на-Дону на основе государственно-частного партнерства

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию строящегося к чемпионату мира по футболу (ЧМ-2018) пассажирского терминала аэропорта Платов, говорится в сообщении пресс-службы холдинга "Аэропорты Регионов".

"Документы Федерального агентства воздушного транспорта являются официальным подтверждением, что новый пассажирский терминал и служебно-технические помещения готовы к работе, - приводит пресс-служба слова исполнительного директора АО "Ростоваэроинвест" (входит в УК "Аэропорты регионов" - прим. ТАСС) Сергея Краснова. - Фактически мы стали еще на один шаг ближе к запуску аэропорта Платов для обслуживания пассажиров и авиакомпаний".

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий авиаузел, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе будет интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова
3
Неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись
4
Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке
5
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
6
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы
7
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама