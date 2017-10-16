Дворкович: структуру управления Почтой России нужно закрепить законодательно

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СКОЛКОВО, 16 октября. /ТАСС/. Структура управления Почтой России должна быть закреплена законодательно по аналогии с "Российскими железными дорогами" (РЖД). Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".
"Мы считаем, что нужен полноценный совет директоров, законодательные нормы относительно того, кто за что отвечает в "Почте" - не просто внутренний регламент, а именно законодательные нормы, которые будут прописаны, как в отношении РЖД, напрямую в федеральном законе. Это не приватизация, подчеркну, - это преобразование в иную организационно-правовую форму, где государство будет продолжать (быть) 100-процентным собственником. Никуда эти активы не денутся, все будут под крылом государства, поэтому и стоит принять закон (об акционировании)", - сказал он.