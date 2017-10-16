Минкомсвязь: затраты операторов на "пакет Яровой" составят десятки миллиардов рублей в год

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь подготовила документы, регулирующие внедрение положений пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой") и внесет их в правительство уже в октябре, сообщил ТАСС глава министерства Николай Никифоров.
"В октябре будет внесено в правительство. Внесем, финальную дискуссию пройдем и решение на площадке правительства будет приниматься", - сказал он.
Министерство, в частности, предлагает параметры хранения информации и расчет того, какие финансовые затраты потребуются от операторов. "Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год", - сказал Никифоров.