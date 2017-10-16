На территории опережающего развития "Чусовой" в Пермском крае появится новый резидент

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Новый резидент появится на территории опережающего развития (ТОР) "Чусовой" Пермского края. Региональное Министерство территориального развития заключит соответствующее соглашение с ООО "Белый камень", которое занимается добычей известкового щебня, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора края.

"Региональной комиссией по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в моногородах рассмотрена заявка ООО "Белый камень". Комиссия рекомендовала заключить краевому Министерству территориального развития соглашение с компанией. После документ будет направлен в Минэкономразвития России для включения предприятия в реестр резидентов ТОР", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения компания "Белый камень" намерена реализовать в городе Чусовой инвестиционный проект по добыче известкового щебня в объеме 720 тыс. тонн в год. Объем инвестиций по проекту составляет 27 млн рублей, будет создано 58 новых рабочих мест. По данным администрации, предприятие планирует в дальнейшем увеличить объем добычи щебня в два раза - до 1440 тыс. тонн в год, а также освоить производство минерального порошка. Это позволит создать дополнительно еще 50 рабочих мест.

В августе в моногороде Чусовом, который в 2017 году получил статус территории опережающего развития, появился первый резидент. Им стал Чусовской завод по восстановлению труб. Завод строился с нуля, покупателем его продукции является "Газпром". Общий объем инвестиций в создание производства составил более 60 млн рублей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании первой в Пермском крае ТОР 23 марта 2017 года. Статус резидента позволяет бизнесу получить преимущества в виде снижения ставки по налогу на прибыль, а также полного освобождения от налога на имущество и земельного налога, снижения налога на добычу полезных ископаемых. Для тех резидентов, которые получают этот статус, в течение первых трех лет с момента создания ТОР предусмотрено снижение страховых взносов в четыре раза.