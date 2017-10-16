Дворкович: беспошлинный порог интернет-торговли в ЕврАзЭС не должен быть ниже €200

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СКОЛКОВО, 16 октября. /ТАСС/. Устанавливать беспошлинный порог интернет-торговли в ЕврАзЭС ниже €200 нет необходимости. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".
"Есть разные расчеты. По моим ощущениям, ниже [€]200 снижать [беспошлинный порог торговли в ЕврАзЭС] не надо. При этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозировал. Лучше в рамках ЕврАзЭС. Это идеально, если все одновременно [установят планку]. У Белоруссии и так ниже порог, там вообще €22, в Казахстане - €500. Лучше найти золотую середину, скоординировать действия", - сказал он.
Дворкович также сообщил, что механизм автоматического взимания пошлины при покупках в интернете будет регламентирован через месяц.
"Начнем сейчас в экспериментальном режиме оформление. Взимание будет идти через Почту России как агента большинства перевозок. Сейчас отрабатывается регламент. Где-то через месяц он будет готов окончательно", - сказал Дворкович.
Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Почта России предложила снизить порог беспошлинной интернет-торговли в ЕврАзЭС до €50 к 2021 г., а пошлину взимать автоматически в момент оформления заказа.
Сейчас порог беспошлинного ввоза товара из-за рубежа с помощью доставки Почтой России или экспресс-перевозчиками для физических лиц составляет €1 тыс. В материалах к бюджету на 2018-2020 гг. Минфин РФ предложил понижение порога до €20 с 1 июля 2018 года: по расчетам министерства, это принесет бюджету РФ дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г. При этом в настоящее время Таможенным кодексом ЕврАзЭС предусмотрено пороговое значение в 2018 г. - €1000, в 2019 г. - €500, в 2020 г. - €200.
Как сообщает газета, Почта России предложила правительству РФ провести в рамках ЕврАзЭС переговоры для установления следующего графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров: до €200 - с 1 января 2019 года, до €100 - с 1 января 2020 года и до €50 - с 1 января 2021 года. Данные предложения, пишет "Коммерсантъ", содержатся в письме гендиректора Почты России Николая Подгузова, направленном 10 октября вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу. Как отметил Подгузов, стоимость 93% всех посылок не превышает €50, однако резкое снижение лимита до этого уровня могло бы привести к снижению объемов почтовых отправлений, что грозит падением доходов Почты России более чем на 16 млрд руб. ежегодно.
Для сокращения издержек на администрирование пошлин почтовый оператор совместно с Федеральной таможенной службы (ФТС) разрабатывает технологию автоматического взимания пошлины при покупке товара, которая до 1 апреля 2018 г. будет протестирована на самом популярном в России маркетплейсе AliExpress. Затем Почта России намерена обсудить интеграцию "с другими значимыми электронными торговыми площадками".