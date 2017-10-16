Северо-Западный Сбербанк выдал в два раза больше кредитов бизнесу за девять месяцев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Северо-Западный Сбербанк выдал в два раза больше кредитов малому и среднему бизнесу за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что ключевыми факторами для таких показателей стали снижение ставок кредитования, а также упрощение процесса рассмотрения кредитных заявок.
"За девять месяцев 2017 года Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" выдал представителям малого бизнеса более 6,5 тыс. кредитов на общую сумму более 14,6 млрд рублей. Это в два раза больше по количеству и на 70% по сумме за аналогичный период 2016 года (выдано 3,1 тысячи кредитов на 8,6 млрд рублей)", - говорится в сообщении.
Ранее в Сбербанке отмечали, что с середины 2016 года в секторе малого и среднего предпринимательства наблюдается тренд к росту инвестиционного кредитования.