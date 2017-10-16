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Медведев: государство не собирается увеличивать налоговую нагрузку на бизнес

Экономика и бизнес
16 октября, 12:37 дата обновления: 16 октября, 12:55 UTC+3

Премьер-министр России отметил, что хорошие достижения последних лет обеспечили необходимую стабильность

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ГОРКИ, 16 октября./ТАСС/. Государство не собирается увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Даже несмотря на экономический кризис и всякого рода проблемы, которые создавали нашей экономике (антироссийские санкции), тем не менее мы налогов в целом не повышали. Считаю, что это хорошее достижение последних лет, которое обеспечило необходимую стабильность, что собственно и отмечено в рейтингах. В принципе такой политике наше государство собирается придерживаться и в будущем", - сказал Медведев.

По его словам, правительство продолжает целенаправленную работу по улучшению бизнес-климата в стране. Он отметил, что многие идеи в этой сфере родились во время консультаций с иностранными компаниями и экспертами в ходе работы Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Результаты этого видны, исходя из того, как меняются наши международные рейтинги. Хотел бы еще раз на это также акцентировать внимание. Россия показала, пожалуй, самый впечатляющий рейтинг в рамках Doing Business, - отметил он. - Всего за пять лет мы продвинулись более чем на 80 позиций", - сказал глава правительства.

Медведев также отметил, что правительство подготовило комплекс мер по поддержке экспорта ориентированных компаний, некоторые инициативы уже приобрели характер законопроектов. В частности, по его словам, разработаны поправки к Налоговому кодексу в части применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реэкспорте, и сейчас соответствующий законопроект рассматривается в российском парламенте.

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