Медведев: экономика России вошла в фазу роста

ГОРКИ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что экономика России перешла в стадию роста. "Российская экономика завершила адаптацию к новым условиям и вызовам, с которыми она столкнулась, и начала расти", - сказал председатель правительства на Консультативном совете по иностранным инвестициям.

По его словам, "увеличиваются ключевые показатели и валового внутреннего продукта, и объема промышленного производства, грузооборота, экспорта и импорта". "Разными темпами, но везде динамика в целом положительная", - отметил он.

"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста", - заявил Медведев.

Рост прямых иностранных инвестиций

За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как отметил глава кабмина, сейчас компании, которые входят в состав Консультативного совета по иностранным инвестициям, реализуют более 20 инвестиционных проектов в России в различных отраслях экономики. По его словам, это крупные проекты от энергетики до цифровой экономики.

"Во всех случаях речь идет о запуске или существенной модернизации производственных площадок, создание новых мощностей. На рынок выходят новые продукты. Совокупный объем инвестиций по этим проектам исчисляется миллиардами рублей, ну а общий инвестиционный вклад членов Консультативного совета за все время существования нашего с вами Совета превысил $165 млрд", - сказал Медведев.

Уровень инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что инфляция по итогам 2017 года в РФ составит чуть более 3%. Председатель правительства отметил, что "в стране наблюдается рекордно низкая инфляция". "Она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран. С начала года она не вышла за пределы двух процентов, по данным Росстата, порядка 1,7% - да и в целом за год мы ожидаем умеренные значения - чуть больше 3%", - сообщил глава кабинета министров.

По его словам, "такого низкого уровня [инфляции] не было за всю новейшую историю нашей страны".

Премьер полагает, что "позитивные изменения в экономике - это результат многих усилий, антикризисной работы правительства, адресной поддержки ключевых отраслей там, где можно добиться максимального эффекта для экономики в целом, умеренной бюджетной политики".