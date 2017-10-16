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ЦБ РФ рассмотрит пополнение международных резервов в 2019 году

Экономика и бизнес
16 октября, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Первый зампред регулятора подчеркнула, что решение не будет автоматическим

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 г., когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу. Об этом в интервью Bloomberg заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"В 2019 году, когда мы ожидаем достижения равновесного уровня ставок, вернемся к вопросу пополнения резервов. Это не будет автоматическим решением, мы будем смотреть на разные факторы и принимать решение, достаточно ли сложились условия, чтобы начать предпринимать дополнительные действия по достижению этой цели", - отметила Юдаева.

По ее словам, в настоящее время резервы ЦБ РФ являются достаточными, а цель по объему резервов на уровне $500 млрд объясняется желанием создать "дополнительный комфорт". "Но у нас сейчас есть много целей, которые нужно достичь, прежде чем искать дополнительного комфорта", - добавила она.

По итогам сентября 2017 года международные резервы РФ выросли на $788 млн, до $424,77 млрд. Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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Юдаева, Ксения Валентиновна
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