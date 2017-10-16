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СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Минтранс на прошлой неделе провел встречи с кредиторами "ВИМ-Авиа", заявил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
"С отдельными группами кредиторов или организациями, перед которыми есть соответствующие задолженности, мы уже встречались на прошлой неделе. Эта работа продолжается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В понедельник ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что правительство будет принимать решение о судьбе авиакомпании "ВИМ-Авиа" после 22 октября.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Общий долг "ВИМ-Авиа", как заявлял глава Росавиации, достиг 10 млрд руб. У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущим кредитором является банк "Зенит".