Минтранс представит предложения по форме продаже доли РЖД в "Трансконтейнере"

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СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ представит в правительство свои предложения по форме продаже доли "Российских железных дорог" (РЖД) в "Трансконтейнере", сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов на Фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"Сроки (представления предложений - прим. ТАСС) обозначены в поручении правительства. Я еще не видел (поручения), - сказал он. - Мы как раз представим (предложения по форме), а правительство будет принимать решение".
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил определить условия конкурентных процедур по продаже доли РЖД в компании "Трансконтейнер". Кроме того, РЖД и Минтрансу поручено подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".
Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе Первая грузовая компания. Ранее интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у Объединенной транспортно-логистической компании) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.
РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.
Президент РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. Однако в случае продажи доли в "Трансконтейнере" РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании.
"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.