Глава РВК: обсуждение совместного с "Ростелекомом" фонда заморожено

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и "Ростелеком" не обсуждают на данный момент создание венчурного фонда, сообщил журналистам глава РВК Александр Повалко.
"С "Ростелекомом" было обсуждение, но сегодня фонд не обсуждается. Ситуация заморожена", - сказал он.
В декабре 2016 года сообщалось, что "Ростелеком" и РВК обсуждают создание совместного венчурного фонда, капитал которого предварительно оценивается в 1,5 млрд руб.
По словам Повалко, сейчас не обсуждаются "предметные вещи" вообще, и никакой инициативы со стороны "Ростелекома" нет.