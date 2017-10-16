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Глава РВК: обсуждение совместного с "Ростелекомом" фонда заморожено

Экономика и бизнес
16 октября, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По словам Александра Повалко, инициатива со стороны госоператора отсутствует

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и "Ростелеком" не обсуждают на данный момент создание венчурного фонда, сообщил журналистам глава РВК Александр Повалко.

"С "Ростелекомом" было обсуждение, но сегодня фонд не обсуждается. Ситуация заморожена", - сказал он.

В декабре 2016 года сообщалось, что "Ростелеком" и РВК обсуждают создание совместного венчурного фонда, капитал которого предварительно оценивается в 1,5 млрд руб.

По словам Повалко, сейчас не обсуждаются "предметные вещи" вообще, и никакой инициативы со стороны "Ростелекома" нет.

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