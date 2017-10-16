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Минфин: экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября повысится на $8,2, до $96,1 за тонну

Экономика и бизнес
16 октября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным ведомства, на нулевом уровне останется льготная ставка пошлины для каспийских месторождений, Приразломного месторождения и ряда месторождений Восточной Сибири

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября 2017 гогда, согласно расчетам Минфина, будет повышена на $8,2 и составит $96,1 за тонну. Об этом говорится в материалах министерства.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $87,9 за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $55,55881 за баррель, или $405,6 за тонну.

По данным Минфина, пошлина на высоковязкую нефть будет повышена до $15,1 с $13,6. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $28,8 за тонну, на темные - $96,1. Пошлина на экспорт товарного бензина будет повышена до $28,8, прямогонного (нафта) - до $52,8 с прежних $48,3 за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, пошлина на кокс повысится с $5,7 до $6,2 за тонну.

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