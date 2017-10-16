ВТБ снижает минимальную ставку по кредитам наличными до 12,9% годовых

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ с 16 октября снижает ставки по кредитам наличными на два процентных пункта, сообщает пресс-служба ВТБ.
Теперь минимальная процентная ставка по кредиту наличными составит 12,9%. Кроме того, банк снижает ставку рефинансирования кредитов других банков - также до 12,9% годовых.
Ранее в понедельник Сбербанк объявил о том, что снижает ставки по потребительским кредитам на 0,4 - 1,4 п.п. Теперь в банке минимальная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит от срока кредитования.