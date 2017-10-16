Акционеры "Нордавиа" и Red Wings решили объединить авиакомпании

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Акционеры авиакомпаний "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить компании и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением. Об этом сообщается в пресс-релизе "Нордавиа".

На базе авиакомпаний планируется создать авиационный холдинг с единой управляющей компанией. Отмечается, что целью объединения является укрупнение бизнеса, что, среди прочего, даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы предприятия.

Акционерами создаваемого холдинга станут владельцы бумаг действующих авиакомпаний. Пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек.