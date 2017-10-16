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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Иностранные и российские инвесторы готовы вложить в ТОР "Камчатка" порядка 50 млрд рублей при расширении режима ТОР еще на семь муниципальных районов полуострова. Об этом в понедельник сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин по итогам совещания с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, который прибыл на полуостров с рабочей поездкой.
"Семь муниципальных образований с 16 проектами и с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами", - сказал Илюхин.
Постановление правительства РФ о расширении режима ТОР "Камчатка" проходит заключительные согласования в федеральных органах власти. Предполагается, что границы ТОР будут расширены на муниципальные образования в семи районах: Соболевском, Усть-Камчатском, Быстринском, Карагинском, Олюторском, Тигильском и Усть-Большерецком. В настоящий момент он действует в двух муниципалитетах - Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. При этом среди потенциальных инвесторов, например, индийская компания ТАTА Power, готовая вести разработку Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе, с объемом инвестиций порядка 33 млрд рублей.
На совещании был рассмотрен перспективный план социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года. Трутнев отметил, что регион обозначил только общую канву документа, и рекомендовал усиленное внимание уделить ближайшей перспективе.
"Мы только начинаем двигаться по планам. Если мы написали план до 2025 года, мы должны точно знать, что мы будем делать в 2018 году. Прямо сначала знать, когда прописываем сроки бюджетных назначений, что на Камчатке построим в 2018 году, куда будут направлены федеральные средства именно в части социального развития Камчатки", - отметил Трутнев.
На данный момент в ТОР "Камчатка" зарегистрированы 34 резидента с объемом инвестиций около 18,5 млрд рублей. В стадии подписания шесть заявок с проектами на сумму 1,76 млрд рублей, на доработке и на рассмотрении Корпорации по развитию Дальнего Востока 32 заявки с объемом инвестиций на сумму 13,7 млрд рублей. Статус резидентов Свободного порта получили 28 резидентов с инвестиционными проектами почти на 4 млрд рублей. На стадии подготовки соглашений находится пять заявок на сумму 229 млн рублей, на рассмотрении в Корпорации по развитию Дальнего Востока и доработке у инициаторов еще 15 инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд рублей.