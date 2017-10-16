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Экономика Курской области за 15 лет выросла в два раза

Экономика и бизнес
16 октября, 14:47 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 16, октября. /ТАСС

Губернатор региона доложил Владимиру Путину, что в местные предприятия, "реализующие инвестиционные проекты от 40 млн рублей", получают поддержку

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СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Экономика Курской области за последние 15 лет выросла примерно вдвое, заявил губернатор региона Александр Михайлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Валовый региональный продукт сейчас у нас составит практически где-то 390 млрд рублей, а в начале нулевых годов, 2001-2002-м, он составлял 32 [млрд рублей], - отметил глава области. - То есть если в сопоставимых ценах - мы выросли в 2,2 раза, значит, область почти в два раза прибавила".

Инвестиции в основной капитал в регионе также выросли за этот период в 3,5 раза, достигнув почти 100 млрд рублей. "Хорошо", - оценил динамику глава государства. Говоря о развитии промышленности, Михайлов подчеркнул, что удалось ни разу не допустили сбоя показателей по промышленному производству за последние 12 лет. "Да, росли [эти показатели] ежегодно на три-пять процентов, - заявил он. - За последние пять-шесть лет теперь уже, с 2013 года, рост составил где-то 22%".

"Поскольку создан хороший институт по поддержке инвестиционных проектов на уровне федерации, мы тоже создали у себя такой же проект, - сообщил Михайлов. - И сегодня получается так, что у нас не только крупные, но и средние предприятия, если они реализуют инвестиционные, инновационные проекты от 40 млн [рублей] и выше, они получают поддержку". В настоящее время в стадии реализации в регионе находится 41 инновационный проект в сфере промышленности.

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