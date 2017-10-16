Курская область выполнит задачи по "майским указам" к 2018 году

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Курская область к 2018 году выйдет на заданные в "майских указах" главы государства параметры. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель региона Александр Михайлов.

По словам губернатора, это непростой вопрос для Курской области. "Тем не менее даю Вам слово - мы буквально две недели назад делали скрупулезные расчеты, - по итогам года на заданные параметры мы выйдем, что требуется от нашего региона", - сказал Михайлов.

Он также высказался о необходимости дополнительной поддержки бюджетников в Курской области с точки зрения зарплат. "Потому что в таких регионах, как наш, где нет нефти, газа и так далее, конечно, они иногда завидуют тем регионам, где это намного выше", - сказал губернатор. По его словам, средства нужно направлять и на развитие социальной инфраструктуры, в том числе - на строительство жилья на селе.

Путин поинтересовался, как глава региона оценивает предложенную федеральным центром программу реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Михайлов доложил, что Курская область входит в двадцатку лучших субъектов РФ по управляемости финансами и старается делать все, чтобы закредитованность не увеличивалась. "Сегодня, конечно, надо просто, может быть, погасить часть кредитов", - заключил глава региона.

По словам губернатора, объем долгов бюджета региона составляет 9 млрд рублей и власти Курской области работают с Минфином РФ над заменой коммерческих кредитов, ставка по которым составляет 14-17%, на бюджетные. "Это позволит региону, если побольше поддержка будет, практически выйти из этой кабалы, и будем работать относительно нормально", - заключил Михайлов.