Прямые инвестиции в РФ в первом полугодии 2017 года составили $14 млрд

ГОРКИ, 16 октября. /ТАСС/. Прямые иностранные инвестиции в РФ в первом полугодии 2017 года достигли $14 млрд. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максимом Орешкин по итогам проведенного премьер-министром РФ заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Глава ведомства отметил, что встреча прошла при "общем позитивном настрое", который связан с тем, что "экономика начала восстанавливаться, пошел экономический рост, компании ощущают это на своих показателях". "Интересный факт был отмечен в исследовании Ernst & Young (в наст. время EY, британская аудиторско-консалтинговая компания - прим. ТАСС), которое показало, что количество инвестиционных проектов, которые реализуются в России в этом году, достигло максимального уровня за всю историю, мы видим это и по динамике прямых инвестиций, которые в первом полугодии достигли $14 млрд", - сказал Орешкин.

По его мнению, "все показатели говорят о том, что иностранный бизнес опять активно идет в Россию, видит долгосрочные цели своего развития". Глава ведомства рассказал о своей недавней встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне, на которой "было отмечено, что российское правительство и Центральный банк достигли больших успехов в структурных реформах в части макроэкономической политики, которая обеспечивает предсказуемость изменения ключевых индикаторов, что очень важно, когда российское производство как элемент встраивается в глобальные цепочки производства".

"Понятность, предсказуемость и прозрачность - это три главных момента, которые будут создавать условия для более активного прихода инвесторов, мы действительно видим, что рост инвестиций есть", - подчеркнул министр. Он привел оценки Минэкономразвития, по которым рост инвестиций в РФ будет продолжаться в последующие годы.

Санкции и инфляция не обсуждались

По словам министра, тема антироссийских санкций не обсуждалась на заседании совета.

"[Тема санкций] не поднималась, компании активно работают в России, сегодня обсуждались вопросы экономики, бизнеса, а политический шум, который есть вокруг санкций, когда дело заходит о деньгах, об эффективных инвестициях, уходит на второй план", - сказал Орешкин.

По его словам, также не обсуждалась инфляция в России. "Она [инфляция] не то, что достаточно низкая, она просто опустилась ниже целевого индикатора, это временное отклонение, поэтому здесь нет тем для обсуждения", - пояснил он.