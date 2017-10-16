Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прямые инвестиции в РФ в первом полугодии 2017 года составили $14 млрд

Экономика и бизнес
16 октября, 15:06 дата обновления: 16 октября, 15:37 UTC+3

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, показатели говорят о том, что иностранный бизнес снова "активно идет в Россию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 16 октября. /ТАСС/. Прямые иностранные инвестиции в РФ в первом полугодии 2017 года достигли $14 млрд. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максимом Орешкин по итогам проведенного премьер-министром РФ заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Смотрите также

Медведев: экономика России вошла в фазу роста

Глава ведомства отметил, что встреча прошла при "общем позитивном настрое", который связан с тем, что "экономика начала восстанавливаться, пошел экономический рост, компании ощущают это на своих показателях". "Интересный факт был отмечен в исследовании Ernst & Young (в наст. время EY, британская аудиторско-консалтинговая компания - прим. ТАСС), которое показало, что количество инвестиционных проектов, которые реализуются в России в этом году, достигло максимального уровня за всю историю, мы видим это и по динамике прямых инвестиций, которые в первом полугодии достигли $14 млрд", - сказал Орешкин.

По его мнению, "все показатели говорят о том, что иностранный бизнес опять активно идет в Россию, видит долгосрочные цели своего развития". Глава ведомства рассказал о своей недавней встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне, на которой "было отмечено, что российское правительство и Центральный банк достигли больших успехов в структурных реформах в части макроэкономической политики, которая обеспечивает предсказуемость изменения ключевых индикаторов, что очень важно, когда российское производство как элемент встраивается в глобальные цепочки производства".

"Понятность, предсказуемость и прозрачность - это три главных момента, которые будут создавать условия для более активного прихода инвесторов, мы действительно видим, что рост инвестиций есть", - подчеркнул министр. Он привел оценки Минэкономразвития, по которым рост инвестиций в РФ будет продолжаться в последующие годы.

Санкции и инфляция не обсуждались

По словам министра, тема антироссийских санкций не обсуждалась на заседании совета.

"[Тема санкций] не поднималась, компании активно работают в России, сегодня обсуждались вопросы экономики, бизнеса, а политический шум, который есть вокруг санкций, когда дело заходит о деньгах, об эффективных инвестициях, уходит на второй план", - сказал Орешкин.

По его словам, также не обсуждалась инфляция в России. "Она [инфляция] не то, что достаточно низкая, она просто опустилась ниже целевого индикатора, это временное отклонение, поэтому здесь нет тем для обсуждения", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
5
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама