Внедрение электронных ветеринарных сертификатов в РФ отложено

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ГОРКИ, 16 октября./ТАСС/. Принято решение отложить внедрение электронных ветеринарных сертификатов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин по итогам заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
"Обсуждали вопросы с введением электронных ветеринарных сертификатов. Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов для того, чтобы процесс внедрения и подключения новых товарных групп был наиболее мягким и не приводил к перебоям с поставками", - пояснил Орешкин.
По словам министра, также на заседании КСИИ были обсуждены вопросы развития экспорта, включения российских компаний в глобальные цепочки производства тех или иных товаров, в том числе продуктов питания. "Мое министерство будет работать над тем, чтобы помочь малому бизнесу получать те сертификаты, которые признаются крупнейшими компаниями мира, и тем самым стать частью мирового рынка", - сказал Орешкин.