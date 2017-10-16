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Внедрение электронных ветеринарных сертификатов в РФ отложено

Экономика и бизнес
16 октября, 15:07 UTC+3 ГОРКИ, 16 октября./ТАСС

По словам главы Минэкономразвития, такое решение принято, чтобы сделать процесс внедрения и подключения новых товарных групп "наиболее мягким"

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ГОРКИ, 16 октября./ТАСС/. Принято решение отложить внедрение электронных ветеринарных сертификатов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин по итогам заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Обсуждали вопросы с введением электронных ветеринарных сертификатов. Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов для того, чтобы процесс внедрения и подключения новых товарных групп был наиболее мягким и не приводил к перебоям с поставками", - пояснил Орешкин.

По словам министра, также на заседании КСИИ были обсуждены вопросы развития экспорта, включения российских компаний в глобальные цепочки производства тех или иных товаров, в том числе продуктов питания. "Мое министерство будет работать над тем, чтобы помочь малому бизнесу получать те сертификаты, которые признаются крупнейшими компаниями мира, и тем самым стать частью мирового рынка", - сказал Орешкин.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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