Интернет-омбудсмен: крипторубль первое время будет регулироваться, как ПДД

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Крипторубль, который уже официально закрепится в законодательном и правовом поле, сначала будет регулироваться, согласно правилам дорожного движения - это ограничительные и запретительные меры. Об этом сообщил интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев в ходе круглого стола на форуме "Открытые инновации", посвященного возможности существования криптоэкономики.
"Регуляторика в отношении крипторубля в первое время будет, как правила дорожного движения - ограничительные и запретительные меры. Это будет переходный период", - сказал Мариничев.
По его мнению, использование криптовалюты существенно расширит интеллектуальные возможности человека. "Меняется кардинально все, в том числе и социально-экономический уклад общества. Остановить этот процесс уже невозможно", - добавил интернет-омбудсмен.
Он подчеркнул, что проникновение в общество новых технологий "должно зашкаливать за 50%", а на сегодняшний день оно составляет лишь 1% во всем мире.
"Криптовалюта - это новое мироустройство, обычные люди уже начинают чувствовать эти изменения. Необходимо должным образом это регулировать. Кроме того, властям и обществу нужно прийти к единому консенсусу", - резюмировал Мариничев.
Дмитрий Мариничев также отметил, что появление нескольких видов отечественных криптовалют в российских регионах в ближайшем будущем вполне реально.
"Реальность [создания нескольких видов региональных криптовалют] есть 100%. Это возможно в силу развития технологий", - сказал Мариничев, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в будущем количество криптовалют может быть безгранично большим. По сути, криптовалюту может создать любой человек.
"К примеру, в формате трудовых отношений криптовалюта может перераспределять созданную вами добавленную стоимость по заранее согласованным договоренностям - между вами и работодателем", - пояснил интернет-омбудсмен.
В начале октября президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное криптовалютам. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на совещании было решено, что государство возглавит и законодательно отрегулирует выпуск и обращение криптовалют в России. А по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, также принято решение ввести ограничение на сумму покупки криптовалют.
В России статус криптовалют в настоящий момент законодательно не урегулирован.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства.
Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.