РФПИ и Enel запускают проект по каршерингу электромобилей

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ГОРКИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ) и итальянская компания Enel начнут проект по созданию заправок для электромобилей и аренде такого транспорта. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы сегодня объявили о соглашении с Enel по аренде электромобилей. Это соглашение позволит в ближайшее время арендовать электромобили в Москве буквально на несколько часов", - сказал Дмитриев журналистам после заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он уточнил, что данный проект "сначала будет запущен в пилотном режиме [в Москве], а потом уже - в более масштабном режиме".
Глава РФПИ не стал разглашать детали соглашения, но привел данные о результатах подобной программы, запущенной компанией в Италии. "Буквально построив 30 электрических заправок, компания уже на следующий день увидела, что 51 тыс. человек воспользовалась этой услугой. Поэтому у нас будут и заправки для электрических автомобилей, чтобы москвичи видели преимущество этого вида транспорта и начали им пользоваться; также возможность арендовать электромобиль на несколько часов", - сказал он.
Дмитриев добавил, что РФПИ полагается на опыт Enel, которая запустила подобные проекты в нескольких странах. "По результатам пилотного проекта мы будет принимать решение о масштабировании проекта в другие города", - отметил Дмитриев.
Глава РФПИ и главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Франческо Стараче подписали в понедельник Меморандум о взаимодействии в области сотрудничества в сфере электромобильного транспорта в присутствии российского премьера.