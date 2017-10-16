Константинов: необходимо разработать долгосрочную программу обеспечения Крыма водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает необходимым разработать долгосрочную стратегию обеспечения водой региона. Об этом он сообщил в понедельник на заседании аграрного комитета парламента республики, где обсуждался вопрос водообеспечения республики.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

"Необходимо разработать четкую, стройную, стратегическую программу по обеспечению водой Крыма, в которой отразить, что мы будем делать каждый год, сколько для этого необходимо средств. Пока такого понимания нет", - сказал он.

Константинов также считает, что в правительстве региона должен быть единый координационный центр, который бы решал вопросы водообеспечения. "Сейчас эта тема [водообеспечения] находится в ведении четырех региональных ведомств, и каждое решает свои задачи. Я предложу главе Крыма определить одного человека в правительстве, который будет отвечать за стратегию и перспективы обеспечения водой республики", - сказал он.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.