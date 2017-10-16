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МСП Подмосковья получат 300 млн рублей субсидий от властей региона

Экономика и бизнес
16 октября, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Представители бизнеса смогут получить выплаты до 15 октября

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Московской области предоставят 84 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) субсидии на общую сумму 300 млн рублей. Представители бизнеса должны получить выплаты до 15 декабря текущего года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

Как уточняется в материале, с 1 августа 2017 г. представителям малого и среднего бизнеса Московской области стала доступна услуга подачи заявки на предоставление субсидии через любой из 105 МФЦ региона. Решение о предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат принимает конкурсная комиссия при ведомстве.

"Всего на конкурсный отбор поступило 310 заявок субъектов МСП на сумму более 1,1 млрд рублей. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 84 субъекта МСП. Общая сумма предоставленных субсидий составит 300 млн рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Зампред правительства уточнил, что предпринимательские проекты оценивались по таким показателям, как создание рабочих мест, увеличение заработной платы, рост выручки и производительности труда, характеристики приобретаемого оборудования.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, представители МСП получат соответствующие выплаты до 15 декабря текущего года.

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