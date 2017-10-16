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Восстановление причала в порту Одессы оценивается в $50 тысяч

Экономика и бизнес
16 октября, 15:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, октября. /ТАСС

Ремонт займет два с половиной месяца

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КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Восстановление поврежденного судном с углем причала в украинском морском порту "Южный" близ Одессы оценивается в $50 тыс. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

"11 октября в морском порту "Южный" при швартовке судно задело причал номер 8. В результате были повреждены облицовочные плиты причала, смещена швартовая тумба и погнуты анкерные тяги, - говорится в сообщении. - По предварительным данным, стоимость аварийных работ составит $50 тыс., на восстановление потребуется два с половиной месяца".

В администрации уточнили, что "причал не выведен из эксплуатации, разгрузочные работы идут по графику, ремонтные работы начнутся в течение нескольких суток после завершения выгрузки импортного угля".

По информации украинских СМИ, судно, повредившее причал, доставило уголь из США.

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