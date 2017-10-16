Участники конкурса "Мосгортех" представили свои проекты на форуме "Открытые инновации"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Участники конкурса "Мосгортех" представили свои проекты на проходящем в "Сколково" форуме "Открытые инновации 2017".

Для выступления на стенде правительства Москвы специальной комиссией были отобраны три наиболее интересных проекта из более чем 600 индивидуальных и групповых заявок, поступивших на смотр. "В этот раз конкурс стал более масштабным и проводится уже по трем номинациям вместо одной", - рассказала на презентации представитель Агентства инноваций Москвы София Павлова.

Первая номинация - "Технологии умного города", включающая в себя поиск эффективных решений для реализации в городской среде. В номинации "Образовательные технологии" участники смотра делятся своим взглядом на новые методы преподавания тех или иных дисциплин, как научного, так и технологического характера. Еще одна номинация - "Технологии в креативных индустриях" - посвящена инновационным решениям в сфере культуры и искусства.

Прием работ от студентов, аспирантов, команд стартапов и предпринимателей завершился 5 октября, в настоящее время все предложения изучаются экспертами.

Идеи для городской среды

При отборе проектов для презентации в рамках "Открытых инноваций", упор был сделан на идеи, призванные улучшить городскую среду и сделать проживание в мегаполисе более комфортным. Так, один из проектов, представленный молодым предпринимателем Ильей Елпановым, касался обеспечения горожан качественными продуктами питания.

Речь идет об уже действующей электронной торговой площадке, где свою продукцию может реализовывать любой фермер. "Существующая система поставок делает невозможной продажу фермерских продуктов в супермаркетах мегаполиса, в то время как все больше горожан задумываются о своем здоровье, здоровье детей и качестве продуктов питания", - пояснил он.

Начав свой бизнес со службы доставки фермерских наборов на дом, Елпанов вместе с коллегами развил его до полноценной торговой площадки, где представлено свыше 500 наименований продуктов от более чем сотни поставщиков. "Мы стали связующим звеном, если хотите - мостом между покупателями и производителями, и этим отличаемся от классических интернет-магазинов", - уверен он. В частности, на этой электронной площадке каждый может ознакомиться с поставщиком, связаться с ним и задать все интересующие вопросы.

Участник конкурса считает важным воспитать в столице культуру потребления экологически чистых продуктов. А то, что на его торговой площадке все продукты качественные, дает гарантию специальная дегустационная комиссия, проверяющая каждую единицу ассортимента. "Могу сказать точно, что у нас самый вкусный творог и самое вкусное молоко", - добавил он.

Перспектива проектов

Финал конкурса "Мосгортех" запланирован на первую половину ноября, после чего в течение еще полугода проекты-победители будут проходить тестирование. Воплотить в жизнь свои идеи лауреаты смотра смогут на площадках компаний-партнеров, которые предоставят им свои производственные мощности.

В этом году партнерами "Мосгортеха" стали свыше 50 крупных отечественных и международных компаний.

Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума является информационное агентство России ТАСС.