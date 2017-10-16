"День корейского инвестора" пройдет на Дальнем Востоке во второй раз

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "День корейского инвестора" вновь пройдет на Дальнем Востоке в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"В первой половине 2018 года на Дальнем Востоке пройдет во второй раз "День корейского инвестора". Об этой инициативе заявил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей встречи с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мероприятие не только позволяет приступить к практической реализации намеченных проектов, но и способствует развитию сотрудничества России с Республикой Корея.

"Иностранные инвесторы вновь открывают для себя Дальний Восток, открывают новые механизмы и инструменты, которые на Дальнем Востоке заработали. Мы видим очень хороший настрой нового руководства Республики Корея, инвестиционного сообщества Республики Корея", - приводят в пресс-службе слова главы Минвостокразвития Александра Галушки.

Сообщается, что "День корейского инвестора" дополнил портфель перспективных проектов с участием корейских инвесторов на сумму свыше $250 млн.

Как ранее сообщал ТАСС, первый "День корейского инвестора" прошел 28 июня в Хабаровске. Участие в нем приняли такие крупные компании, как Hyundai, "ЛС Нетворск", "Ки-Ти-Ай", "Бусан порт", "И-Н-К" и другие. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провели переговоры относительно реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором "Дня корейского инвестора" в Хабаровске выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.