Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ernst & Young констатирует рост иностранных инвестиций в РФ

Экономика и бизнес
16 октября, 16:05 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 16, октября. /ТАСС

По словам управляющего партнера компании, рост инвестиций может достичь объемов докризисного уровня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 16 октября. /ТАСС/. Члены Консультативного совета по иностранным инвестициям рассчитывают, что темпы роста инвестиций в экономику РФ вернутся на докризисный уровень. Об этом заявил журналистам управляющий партнер Ernst & Young (EY) по России Александр Ивлев по итогам заседания Консультативного совета, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Компания EY выступает координатором иностранных участников совета.

"Мы рассчитываем, что рост инвестиций выйдет на прежний докризисный уровень", - сказал Ивлев. Он отметил, что объем зарубежных инвестиций продолжает расти.

"Мы надеемся, что каждый год сумма [иностранных инвестиций] будет расти, как это происходит в последнее время. Такие компании как Unilever расширяют свое присутствие, компания Cargill. Мы видим, что компания Takeda начинает локализовывать свое производство и в этом году планирует запустить два вида продукции, которая будет направлена на борьбу с онкозаболеваниями", - сказал Ивлев.

По его словам, инвестиции в российскую экономику продолжают идти. Он отметил, что компания Sanofi начала производство инсулина в РФ, который будет идти также на экспорт в страны Европы. "Мы видим, что компания Samsung начинает производить бытовую технику, которая экспортируется в Европу", - отметил Ивлев.

"Тот факт, что сегодня приехало 35 глобальных руководителей крупнейших инвесторов, которые работают в России, подтверждает, что этот совет работает эффективно", - сказал Ивлев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама