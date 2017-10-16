Ernst & Young констатирует рост иностранных инвестиций в РФ

ГОРКИ, 16 октября. /ТАСС/. Члены Консультативного совета по иностранным инвестициям рассчитывают, что темпы роста инвестиций в экономику РФ вернутся на докризисный уровень. Об этом заявил журналистам управляющий партнер Ernst & Young (EY) по России Александр Ивлев по итогам заседания Консультативного совета, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Компания EY выступает координатором иностранных участников совета.

"Мы рассчитываем, что рост инвестиций выйдет на прежний докризисный уровень", - сказал Ивлев. Он отметил, что объем зарубежных инвестиций продолжает расти.

"Мы надеемся, что каждый год сумма [иностранных инвестиций] будет расти, как это происходит в последнее время. Такие компании как Unilever расширяют свое присутствие, компания Cargill. Мы видим, что компания Takeda начинает локализовывать свое производство и в этом году планирует запустить два вида продукции, которая будет направлена на борьбу с онкозаболеваниями", - сказал Ивлев.

По его словам, инвестиции в российскую экономику продолжают идти. Он отметил, что компания Sanofi начала производство инсулина в РФ, который будет идти также на экспорт в страны Европы. "Мы видим, что компания Samsung начинает производить бытовую технику, которая экспортируется в Европу", - отметил Ивлев.

"Тот факт, что сегодня приехало 35 глобальных руководителей крупнейших инвесторов, которые работают в России, подтверждает, что этот совет работает эффективно", - сказал Ивлев.