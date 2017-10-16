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Инфляция в России на середину октября замедлилась до 2,8%

Экономика и бизнес
16 октября, 16:11 UTC+3

Замглавы МЭР Азер Талыбов отметил, что статистика подтверждает прогнозы ведомства

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Инфляция в России на середину октября замедлилась до 2,8%, сообщил замминистра экономического развития Азер Талыбов на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

"Текущая экономическая статистика в целом подтверждает наши прогнозы. Со II квартала 2017 года рост ВВП в среднем превышает 2%. По состоянию на середину октября инфляция снизилась до 2,8%", - сказал замминистра.

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