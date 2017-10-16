Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новое производство карбоната калия стоимостью 4,6 млрд рублей заработало в Пермском крае

Экономика и бизнес
16 октября, 16:26 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 16, октября. /ТАСС

В рамках проекта планируется создание почти 400 рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Пермское предприятие "Сода-Хлорат" запустило новое производство карбоната калия в рамках специнвестконтракта с руководством региона, стоимость производства превысила 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора.

"Карбонат калия на "Сода-Хлорат" производится методом мембранного электролиза. Конечный продукт настолько чистый, что его можно использовать в пищевой и медицинской промышленности", - отметили в пресс-службе губернатора.

По словам главы региона Максима Решетникова, новое производств компактно, благодаря чему освобождается большая территория, которая обеспечена инфраструктурой: железной дорогой, коммуникациями, очистными сооружениями. "С руководством предприятия мы обсуждали, что можно сделать для размещения новых производств. Нужно использовать этот потенциал для дальнейшего развития", - приводят слова Решетникова в пресс-службе.

Площадь промышленной площадки - 180,5 га, плотность застройки территории - 24%. В рамках проекта на предприятии планируется создать и сохранить до окончания срока специнвестконтракта не менее 388 новых рабочих мест. По словам генерального директора "Сода-Хлорат" Романа Пшенникова, половину новой продукции, компания экспортирует.

Двусторонний специнвестконтракт между правительством Пермского края и ООО "Сода-Хлорат" был заключен в 2015 году сроком на семь лет. Соглашение стало первым, принятым на региональном уровне.

ООО "Сода-Хлорат" создано в 1999 году. Сегодня предприятие выпускает гидрат окиси калия, хлорат калия, метасиликат натрия пятиводный и другую продукцию. Ассортимент предприятия находит применение в химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, спичечной, текстильной отраслях, цветной и черной металлургии, в производстве синтетических каучуков и латексов, антигололедных реагентов, биодизельного топлива и других областях промышленности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Решетников, Максим Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Умер актер Дмитрий Марьянов
6
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама