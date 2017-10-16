Новое производство карбоната калия стоимостью 4,6 млрд рублей заработало в Пермском крае

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Пермское предприятие "Сода-Хлорат" запустило новое производство карбоната калия в рамках специнвестконтракта с руководством региона, стоимость производства превысила 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора.

"Карбонат калия на "Сода-Хлорат" производится методом мембранного электролиза. Конечный продукт настолько чистый, что его можно использовать в пищевой и медицинской промышленности", - отметили в пресс-службе губернатора.

По словам главы региона Максима Решетникова, новое производств компактно, благодаря чему освобождается большая территория, которая обеспечена инфраструктурой: железной дорогой, коммуникациями, очистными сооружениями. "С руководством предприятия мы обсуждали, что можно сделать для размещения новых производств. Нужно использовать этот потенциал для дальнейшего развития", - приводят слова Решетникова в пресс-службе.

Площадь промышленной площадки - 180,5 га, плотность застройки территории - 24%. В рамках проекта на предприятии планируется создать и сохранить до окончания срока специнвестконтракта не менее 388 новых рабочих мест. По словам генерального директора "Сода-Хлорат" Романа Пшенникова, половину новой продукции, компания экспортирует.

Двусторонний специнвестконтракт между правительством Пермского края и ООО "Сода-Хлорат" был заключен в 2015 году сроком на семь лет. Соглашение стало первым, принятым на региональном уровне.

ООО "Сода-Хлорат" создано в 1999 году. Сегодня предприятие выпускает гидрат окиси калия, хлорат калия, метасиликат натрия пятиводный и другую продукцию. Ассортимент предприятия находит применение в химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, спичечной, текстильной отраслях, цветной и черной металлургии, в производстве синтетических каучуков и латексов, антигололедных реагентов, биодизельного топлива и других областях промышленности.