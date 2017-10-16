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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" не ожидает долгосрочного продления сделки ОПЕК+, сообщил первый заместитель генерального директора компании Вадим Яковлев в интервью агентству Reuters.
"Мы считаем, что даже если сделка с ОПЕК будет продлена, соглашение будет краткосрочным и не скажется на развитии наших гринфилдов (новые месторождения - прим. ТАСС). Управлять уровнем добычи мы по-прежнему намерены за счет ограничений на браунфилдах (зрелые месторождения - прим. ТАСС)", - сказал он.
По словам Яковлева, компания по-прежнему планирует выполнять условия соглашения о сокращении добычи за счет сокращения извлечения нефти на старых месторождениях, не трогая новые проекты.
При этом он подчеркнул, что "Газпром нефть" несет большую нагрузку по сравнению с другими российскими компаниями и вынуждена "наступать на горло собственной песне".
"Компании, участвующие в соглашении [ОПЕК+], платят разную цену. Эффект для всех одинаковый, но вклад компаний в сделку - разный. Это связано с возможностями игроков рынка по увеличению добычи - мы имеем такую возможность и вынуждены наступать на горло собственной песне", - сказал Яковлев.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в случае необходимости соглашение о сокращении добычи может быть продлено минимум до конца 2018 года.