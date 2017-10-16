Бюджет 2018-2020 годов направлен на рост экономики и увеличение доходов населения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бюджет РФ на 2018-2020 годы преследует две цели: увеличить доходы населения и стимулировать рост экономики. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Когда правительство РФ приступало к работе над этим документом, то, безусловно, стояли две основные цели. Первое - это поддержать снизившиеся за период кризиса доходы населения, реальные доходы населения, которые в период 2015-2016 годов были существенно ниже, чем не только планы, но и рост инфляции, поэтому основная задача была в том, чтобы помочь поддержать через бюджетный сектор, через другие стимулы в частном секторе с тем, чтобы доходы населения начали расти. Вторая задача - для того, чтобы решить первую, необходимо обеспечить экономический рост", - сказал он.

Проект бюджета на 2018 год предусматривает доходы в размере 15,26 трлн руб. и расходы в 16,53 трлн руб., дефицит ожидается на уровне 1,27 трлн руб.

В 2019 году доходы бюджета ожидаются в сумме 15,54 трлн руб., расходы - 16,38 трлн руб., дефицит - 819,1 млрд руб.

В 2020 году объем доходов прогнозируется на уровне 16,29 трлн руб., расходов - 17,16 трлн руб., дефицит бюджета предусмотрен на уровне 869,9 млрд руб.

При этом Минфин ожидает ненефтегазовый дефицит бюджета менее 6%. "$40 за баррель - это тот уровень, который обеспечивает нам надежность с точки зрения внешних колебаний на этот вид сырья, который является основным источником доходов от экспорта. Мы снижаем дефицит бюджета, мы снижаем зависимость бюджета от нефти. У нас ненефтегазовый дефицит бюджета сокращается до уровня менее 6% в 2018-2020 годах, а в 2019 году мы прекращаем тратить наши резервы, которые по-прежнему используем в текущем году и в следующем году", - сказал Силуанов.

Рост реальных зарплат, как ожидается, увеличится в 2018-м на 4,1%. "В этом году мы видим рост реальных заработных плат, и в следующем году у нас рост реальных зарплат составит 4,1%, а рост реальных доходов населения - 2,3%. То есть мы видим, что мы выходим уже в этом году и в следующем году из тех отрицательных значений роста реальных зарплат, которые сложились в 2016 году", - уточнил Силуанов.

Кроме того, министр сообщил, что в текущем году возник ресурс для перераспределения в размере 273 млрд руб. "Мы можем говорить о дополнительных источниках [дохода], которые у нас возникли в 2017 году. В первую очередь, мы говорим о ненефтегазовых доходах, их 125 млрд руб., поэтому мы можем учесть этот ресурс для увеличения расходов. Второе соображение - мы видим, что по целому ряду расходных позиций возникла экономия средств, которая может быть также использована для перераспределения на приоритетные цели, это еще 148 млрд руб. Итого 273 млрд руб. у нас есть, ресурс для перераспределения", - сказал он.