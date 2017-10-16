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Путин поручил проработать создание финансового центра в порту Владивосток

Экономика и бизнес
16 октября, 17:18 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Поручения были даны главой государства по итогам заседания президиума Государственного совета

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку представить предложения о создании в порту Владивосток финансового центра с особыми условиями для иностранных банков.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе Азиатско- Тихоокеанского региона условия осуществления финансовой деятельности", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Поручения были даны главой государства по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 6 сентября. Отмечается, что при подготовке предложений необходимо предусмотреть "создание особых условий для осуществления деятельности иностранных кредитных организаций, создание специализированного финансового суда, упрощение процедур, связанных с обращением ценных бумаг".

 

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