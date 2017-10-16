Калининградская область в марте может подписать контракт о строительстве завода BMW

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Калининградская область планирует в конце февраля - в начале марта подписать специнвестконтракт (СПИК) по строительству завода BMW. Об этом сообщил ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Сейчас, помимо работы над юридическим соглашением между "Автотором" и BMW, юристы приступили к разработке специнвестконтракта, и я думаю, что в ближайшее время - сразу после заключения корпоративного соглашения - они подадут заявку на специнвестконтракт с уже готовым текстом. Время от начала рассмотрения до подписания может занимать достаточно длительное время, но в среднем это три-четыре месяца. То есть если мы, условно, в конце ноября входим, мы можем в конце февраля - начале марта подписаться", - сказал он.

Глава Калининградской области сообщил, что к строительству завода планируется приступить в 2018 году. Он пояснил, что в настоящее время "переговоры [с концерном] находятся в завершающей стадии".

Алиханов также отметил, что BMW и "Автотор" уже достигли "принципиальных договоренностей" и теперь будут юридически их закреплять. По словам губернатора, компании также "обговорили и закрепили основные модальности специнвестконтракта, и эти модальности устраивают всех". Он отметил, что соглашение по специнвестконтракту будет четырехсторонним: его подпишут концерн BMW, холдинг "Автотор", Минпромторг России и правительство области.

Как ранее сообщалось, в конце марта текущего года автоконцерн BMW заявлял о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. К июню текущего года планировалось определить параметры специального инвестиционного контракта - нового механизма поддержки иностранных и отечественных промпроизводителей, основное преимущество которого - гарантирование неизменных налоговых условий в обмен на гарантию инвестиций со стороны бизнеса. На данный момент условия и параметры специнвестконтракта определены, однако пока не разглашаются.

В 2013 году "Автотор" и BMW подписали пакет соглашений, создана совместная компания, дочернее предприятие которой зарегистрировано в Калининграде. В целях дальнейшего развития производства автомобилей в РФ между BMW и российским холдингом заключено соглашение о создании полнопрофильного производства в Калининградской области путем модернизации и создания новых производственных мощностей с углублением технологических переделов. В апреле 2015 года между "Автотором" и правительством области подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве в реализации проекта. Планируется, что новое производство будет создаваться в два этапа, с мощностью каждого этапа по 25 тыс. автомобилей в год.