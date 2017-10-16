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Путин поручил определить источники средств для планов развития регионов Дальнего Востока

Экономика и бизнес
16 октября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Регионам ДВФО рекомендовано разработать и утвердить комплексные планы социально-экономического развития до 1 февраля 2018 года

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями дальневосточных регионов определить источники финансирования планов социально-экономического развития этих субъектов Федерации. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 6 сентября.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов социально- экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений. Регионам Дальнего Востока рекомендовано разработать и утвердить комплексные планы их социально-экономического развития до 1 февраля 2018 года.

Также кабмину совместно с органами исполнительной власти Якутии надлежит принять меры по завершению реализации инвестиционного проекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск" в Республике Саха (Якутия)".

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