Путин поручил определить источники средств для планов развития регионов Дальнего Востока

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями дальневосточных регионов определить источники финансирования планов социально-экономического развития этих субъектов Федерации. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 6 сентября.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов социально- экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений. Регионам Дальнего Востока рекомендовано разработать и утвердить комплексные планы их социально-экономического развития до 1 февраля 2018 года.

Также кабмину совместно с органами исполнительной власти Якутии надлежит принять меры по завершению реализации инвестиционного проекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск" в Республике Саха (Якутия)".